Самая продаваемая игра в истории: легендарную Minecraft купили более 300 млн раз

Самая продаваемая игра в истории: легендарную Minecraft купили более 300 млн разВпечатляющий результат
Minecraft, пиксельная игра, которая завоевала сердца миллионов геймеров по всему миру, достигла нового исторического рекорда.
Согласно последним данным, общий объём продаж этой культовой игры превысил 300 млн копий.
Данный показатель делает Minecraft самой продаваемой игрой в истории, обогнав другие популярные игровые тайтлы. С момента своего запуска в 2011 году, проект стал не просто игрой, но и культурным явлением, объединяя людей разных возрастов и интересов.
Основная причина такой популярности заключается в том, что Minecraft предоставляет игрокам безграничные возможности для творчества, позволяя создавать уникальные миры и истории.
Кроме того, регулярные обновления и дополнения от Mojang, разработчика игры, поддерживают интерес к ней на протяжении многих лет.