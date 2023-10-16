Самая продаваемая игра в истории: легендарную Minecraft купили более 300 млн раз

Согласно последним данным, общий объём продаж этой культовой игры превысил 300 млн копий.

Данный показатель делает Minecraft самой продаваемой игрой в истории, обогнав другие популярные игровые тайтлы. С момента своего запуска в 2011 году, проект стал не просто игрой, но и культурным явлением, объединяя людей разных возрастов и интересов.

Основная причина такой популярности заключается в том, что Minecraft предоставляет игрокам безграничные возможности для творчества, позволяя создавать уникальные миры и истории.

Кроме того, регулярные обновления и дополнения от Mojang, разработчика игры, поддерживают интерес к ней на протяжении многих лет.