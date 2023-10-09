Samsung начала переговоры с создателями Fortnite по выпуску игр на смартфоны со складным экраном

В их числе отмечаются такие гиганты, как Epic Games и Krafton. И всё это для того, чтобы договориться о разработке эксклюзивных игр для своих смартфонов с гибкими экранами — Galaxy Z Fold и Flip 5.

По словам источников, исследовательский институт Samsung уже запустил «специальную рабочую группу по играм» в разных странах, таких как Южная Корея, Великобритания и Китай.

Данная инициатива направлена на сотрудничество с ведущими игровыми компаниями, включая создателей популярной игры Fortnite и других известных разработчиков, таких как NCSoft, Nexon, Smilegate, Kakao Games и Pearl Abyss.

Конечной целью происходящего является не только создание новых игр, но и оптимизация существующих проектов для устройств с гибкими экранами.