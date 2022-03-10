Самый доступный способ собрать компьютер мечты: анонсирован PC Building Simulator 2

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Самый доступный способ собрать компьютер мечты: анонсирован PC Building Simulator 2Хотя бы так, чем никак
В последние пару лет собрать свой игровой компьютер — задача не только сложная, но и заметно затратная с точки зрения финансов. На это фоне ещё интереснее выглядит анонс PC Building Simulator 2.
Суть игры, как и первой части, заключается в возможности поупражняться в сборке игровых ПК. Разработчики из Spiral House рассказали, что сиквел предложит игрокам расширенный ассортимент комплектующих, продвинутые возможности кастомизации, возросшую реалистичность процесса сборки, а также куда более интересный сюжетный режим. Последний должен будет занять около 30 часов реального времени.
На данный момент заявлено о внедрении более 1200 реально существующих деталей для сборки. Среди них можно найти решения от таких гигантов как Intel, AMD и NVIDIA.
Точной даты релиза пока что нет. Известно лишь, что игра должна выйти в течение 2022 года.
Источник: EGS