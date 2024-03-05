Самый популярный эмулятор Nintendo Switch закрыли — разработчики выплатят создателям консоли $2.4 млн компенсации

Многие ожидали, что дело затянется, но оказалось, что конфликт уже урегулирован, причем не в пользу Yuzu.

Согласно мировому соглашению, заключенному между Nintendo и разработчиком Tropic Haze, последняя прекратит публичное распространение, рекламу, продажу, тестирование, хостинг, клонирование, распространение или иное использование Yuzu или любого исходного кода или функций Yuzu.

Кроме того, создатели эмулятора должны выплатить Nintendo $2.4 млн в качестве компенсации за ущерб.

Шансы Yuzu в этом деле были невелики. Хотя эмуляторы легальны в целом, Yuzu обходил шифрование Nintendo.

Более того, разработчики, судя по всему, предоставляли подробные инструкции по получению ключей, необходимых для запуска игр, и делали другие вещи, которые шли вразрез с интересами Nintendo.

Еще хуже дело обстояло с тем, что Yuzu стал коммерческим проектом с подпиской на Patreon.