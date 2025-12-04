Саудовский фонд фактически купил EA — 93,4% компании достанется саудитам

Это стало известно из материалов для антимонопольных органов Бразилии, где раскрылась структура $55 млрд выкупа EA с рынка.

Хотя формально покупателями значатся Public Investment Fund, Affinity Partners Джареда Кушнера и Silver Lake, распределение оказалось крайне неравномерным.

PIF получает 93,4%, Silver Lake — всего 5,5%, Affinity — 1,1%. Причем во все эти фирмы саудиты уже являются крупными инвесторами, что делает участие партнеров номинальным.

Фонд вкладывает около $29 млрд собственных средств, остальное — заемное финансирование. Таким образом, после закрытия сделки, EA фактически станет саудовской компанией.

Официально Electronic Arts заявляет, что «ценности компании останутся неизменными», но столь доминирующее влияние нового владельца ставит это под сомнение.