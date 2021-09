Сборник с GTA 3, Vice City и San Andreas с обновлённой графикой засветился в сети до анонса

Всё дело в том, что онлайн-ресурс Gematsu обнаружил на сайте южнокорейской рейтинговой организации Game Rating and Administration Committee (GRAC) информацию о соответствующем сборнике. Называется он Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

На данный момент нет подробностей о том, какие именно улучшения ждут нас. На сайте лишь можно найти информацию о рейтинге, которую присудили игре, а именно «запрещено для молодёжи».

Отметим, что ранее сразу несколько игровых ресурсов заявляли, что Take-Two планирует выпустить до конца 2021 года обновлённую трилогию GTA под современные платформы (PS5, Xbox Series X, ПК и т.д.). При этом в дальнейшем уточнялось, что релиз перенесли на 2022-й.

Что интересно, заявителем в южнокорейскую рейтинговую организацию значится компания Take-Two Interactive. Она же владеет Rockstar Games — компанией-создателем серии Grand Theft Auto.