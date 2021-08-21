Сценаристку Tomb Raider возмутил выбор мужчин главными героями GTA 5

«Мне интересно, что разработчики, которые склонны создавать гипермаскулинные миры, будут делать с женскими главными героями. Я помню, как была очень разочарована GTA 5 из-за того, что все три персонажа были парнями. Я знаю, что Хаузеры говорили о серии GTA как об исследовании мужественности, и я думаю, что мужественность — это не только про мужчин, а женственность — это не только про женщин. Мне было бы интереснее увидеть женщину, работающую в таком мире, как в сериалах «Прослушка» или «Оранжевый». Я бы хотела увидеть больше главных героинь в таком контексте», — отметила сценаристка.

Напомним, Рианна Пратчетт работала над перезапуском знаменитой игры Tomb Raider.