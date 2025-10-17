Сделка о покупке EA под угрозой — в США ее назвали «катастрофой»

В конце сентября стало известно, что фонд, вместе с инвестиционными компаниями Silver Lake и Affinity Partners (основанной зятем Дональда Трампа), намерен выкупить EA и сделать её частной. Однако теперь сделка вызывает серьёзные опасения в Конгрессе США.

Сенаторы Элизабет Уоррен и Ричард Блюменталь направили письмо министру финансов США, заявив о «глубокой обеспокоенности иностранным влиянием и рисками для национальной безопасности».

В документе подчеркивается, что PIF действует как стратегический инструмент саудовского правительства, а предложение купить EA за сумму на $10 млрд выше рыночной выглядит как попытка приобрести влияние в американской игровой индустрии.

Кроме политических рисков, в письме упомянуты проблемы конфиденциальности данных миллионов пользователей EA. И возможное сокращение прозрачности в управлении компанией после приватизации.

Сенаторы потребовали, чтобы Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) провёл полное расследование сделки и представил отчёт до 4 ноября 2025 года.