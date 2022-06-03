Sega анонсировала Sega Mega Drive Mini 2 с более 50 предустановленными классическими играми

Примерно в то же время Sega представила свою консоль — Mega Drive Mini. Устройство пользовалось относительным спросом, в связи с чем, судя по всему, компания решила представить второе поколение девайса.

Стоит отметить, что Mega Drive Mini 2 пока что анонсирована лишь для японского рынка. На нём устройство поступит в продажу уже 27 октября 2022 года и будет включать в себя более 50 игр. Причём в подборку войдут и проекты для Mega CD/Sega CD. Цена консоли — 84 доллара.