Sega анонсировала Sega Mega Drive Mini 2 с более 50 предустановленными классическими играми

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Sega анонсировала Sega Mega Drive Mini 2 с более 50 предустановленными классическими играмиКак неожиданно и приятно
Несколько лет назад среди производителей легендарных ретро-консолей было популярно выпускать мини-версии своих лучших устройств. Так, Nintendo выпустила NES Classic Edition, а Sony — PlayStation Classic.
Примерно в то же время Sega представила свою консоль — Mega Drive Mini. Устройство пользовалось относительным спросом, в связи с чем, судя по всему, компания решила представить второе поколение девайса.
Стоит отметить, что Mega Drive Mini 2 пока что анонсирована лишь для японского рынка. На нём устройство поступит в продажу уже 27 октября 2022 года и будет включать в себя более 50 игр. Причём в подборку войдут и проекты для Mega CD/Sega CD. Цена консоли — 84 доллара.
Что интересно, по поводу релиза в Европе или США пока что никаких сведений нет. Учитывая, что первое поколение было представлено примерно одновременно сразу для всех рынков, возможно, Mega Drive Mini 2 останется японским эксклюзивом.