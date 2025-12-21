Sega Dreamcast лишилась браузера PlanetWeb 3.0 после последнего обновления Google

Опубликовано 21 декабря 2025, 12:001 мин.
Sega Dreamcast лишилась браузера PlanetWeb 3.0 после последнего обновления GoogleСтал несовместим с серверами
Google свернула поддержку встроенного в консоль Sega Dreamcast веб-браузера PlanetWeb 3.0, фактически лишив устройство с 27-летней историей возможности выходить Сеть. Это лишило консоль и функционала для поддержки онлайн-игр.
Sega Dreamcast была выпущена в 1998 году, и это единственная консоль со встроенным браузером, который был запущен в 2001 году. Причём Sega закрыла свои официальные онлайн-серверы несколько лет назад, однако ретро-сообщества поддерживали работу PlanetWeb 3.0 на частных серверах. Недавнее обновление Google сделало браузер устаревшим, лишив пользователей Dreamcast доступа в интернет.
Эту информацию сообщил фан–сайт сообщества Dreamcast Live. Sega Dreamcast исполнилось 27 лет, что, по словам обозревателей портала Notebookcheck, свидетельствует о быстром устаревании технологий. Несмотря на аппаратные ограничения, PlanetWeb 3.0 продержался дольше, чем ожидалось.