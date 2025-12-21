Sega Dreamcast лишилась браузера PlanetWeb 3.0 после последнего обновления Google

Sega Dreamcast была выпущена в 1998 году, и это единственная консоль со встроенным браузером, который был запущен в 2001 году. Причём Sega закрыла свои официальные онлайн-серверы несколько лет назад, однако ретро-сообщества поддерживали работу PlanetWeb 3.0 на частных серверах. Недавнее обновление Google сделало браузер устаревшим, лишив пользователей Dreamcast доступа в интернет.

Эту информацию сообщил фан–сайт сообщества Dreamcast Live. Sega Dreamcast исполнилось 27 лет, что, по словам обозревателей портала Notebookcheck, свидетельствует о быстром устаревании технологий. Несмотря на аппаратные ограничения, PlanetWeb 3.0 продержался дольше, чем ожидалось.