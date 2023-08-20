SEGA хотела выпустить мини-версию ретро-консоли Dreamcast стоимостью как у Xbox Series S

SEGA хотела выпустить мини-версию ретро-консоли Dreamcast стоимостью как у Xbox Series SНо по итогу передумала
SEGA рассматривала возможность выпуска мини-версии своей легендарной консоли Dreamcast, но отказалась от этой идеи из-за опасений касательно качества и стоимости.
Эту информацию раскрыл известный YouTuber и эксперт по ретро-играм Adam Koralik в своём новом видео.
В своём новом ролике блогер рассказал о своём опыте работы с SEGA во время перевыпуска игры Shenmue.
Он утверждает, что во время обсуждения цифровых переизданий игр для Dreamcast, вместо выпуска их на мини-версии консоли, компания выразила опасения относительно высокой стоимости такого девайса.
SEGA утверждала, что если они выпустят её как игровую приставку, то стоимость устройства составит около $300. И всё это из-за необходимости использовать реальное оборудование. Такая цена была бы неприемлемой для потребителей, ожидающих стоимость в районе $100.
Отметим, что опасения были оправданы. Так, консоль текущего поколения Xbox Series S продаётся как раз по цене в $300.