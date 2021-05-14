Игры
Сегодня в 10:15
Sega рассказала, когда выпустит "суперигру"
Компания поделилась своими планами на грядущие пять лет
Представители Sega поделились презентацией, в которой находится информация о планах компании на ближайшие годы. Среди прочего в документе можно найти упоминание о “суперигре”.
Как выяснилось, Sega готовится выпустить “суперигру” . Сделать это компания намерена уже в течение пяти лет. Представители производителя игр отметили, что на первых этапах от нее ждать прибыльности не станут, однако в конечном итоге она станет успешной. Также в компании сообщили, что выпущена “суперигра” будет на всех популярных платформах, включая смартфоны.
В планах у Sega и представить ремастеры и ремейки интеллектуальной собственности. В частности, речь о таких тайтлах как Crazy Taxi, Jet Set Radio, Space Channel 5, Rez, Virtua Fighter, Altered Beast и Streets of Rage.