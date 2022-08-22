Sega снимет фильм по легендарной игре Comix Zone

Так, стало известно, что разработчик игр скооперировался с Picturestart для создания экранизаций видеоигр Space Channel 5 и, что куда интереснее, Comix Zone.

Comix Zone — это легендарная игра, вышедшая в 1995 году для консоли Sega Mega Drive. Отличительной особенностью проекта была стилистика — действие игры проходило на страницах комикса.

Сообщается, что курированием обоих фильмов занимается вице-президент Sega Сюдзи Утсуми. Помогают ему Тору Накахара, продюсер кинофраншизы Sonic the Hedgehog, и исполнительный продюсер телесериала Sonic Prime.

Напомним, что за последние несколько лет экранизации игр набирают популярность. В 2021 году, например, в кинотеатрах вышел новый фильм по Mortal Kombat.