Sega уронила цены на свои игры

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Sega уронила цены на свои игрыДо 30 сентября
В Steam стартовала очередная распродажа игр. На этот раз со скидками продаются игры Sega.
Так, шутер про Вторую мировую войну Company of Heroes 2 - Ardennes Assault продают в рамках распродажи с 75% скидкой. Напомним, что в обычное время игра продается за 699 рублей, а сейчас доступна за 174.
Стратегия Total War: WARHAMMER, в свою очередь, продается за 622 рубля вместо исходных 2489 рублей.
Экшен Yakuza Kiwami, в свою очередь, продается за полцены — цена упала с 1199 рублей до 599.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в данной распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Продлится она до 30 сентября.