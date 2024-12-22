Sega запустит собственную игровую подписку

Об этом заявил президент Sega Судзи Утсуми. По его мнению, подписные продукты являются «очень интересными» инструментами продаж.

Игровая отрасль уже знает подобные примеры, когда для доступа к некоторым играм пользователи вносят ежемесячную абонплату. И это прямые конкуренты Sega: Xbox Game Pass и PlayStation Plus. Стоимость такой подписки отличается в зависимости от набора функций и доступных тайтлов; у конкурентов Sega стоимость начинается с $6.99.

«Я хочу, чтобы Sega снова засияла по-настоящему», — заявил Утсуми. По его словам, долгое время Sega была слишком озабочена контролем расходов, но теперь он как руководитель компании готов «привнести в игровую индустрию дух рок-н-ролла».