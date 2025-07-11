Секрет успеха Steam — игры, в которые никто не играет

Почему? Аналитик Крис Зуковски уверен: всё дело в психологии.

По его словам, Steam удалось вырастить уникальную аудиторию — геймеров, которые массово покупают игры «на будущее», даже не собираясь играть в них прямо сейчас. По сути, Valve «продлила сутки» для каждого игрока, пообещав, что когда-нибудь у них будет время — и это сработало.

Зуковски приводит данные: большинство участников Steam Next Fest только добавляют проекты в вишлист, даже не запуская бесплатные демо. Более того, многие геймеры открыто признают, что запускают лишь малую часть своей библиотеки.

Пример — журналист Крис Рэй, владеющий 6062 играми в Steam, но запустивший всего около 20% из них. Steam зарабатывает не на вовлеченности, а на надежде — и именно в этом его гениальность.