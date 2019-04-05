Защита в играх доводит Windows 10 до «синего экрана смерти»

Компания Microsoft вчера анонсировала крупное обновление Windows 10 May 2019 Update, релиз которого запланирован на конец мая. Как оказалось, помимо заявленных разработчиками изменений, апдейт принесёт проблемы для любителей компьютерных игр.

Дело в том, что Microsoft внесла в Windows 10 May 2019 Update изменения на уровне ядра. В результате, эти изменения вызывают к «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSOD) каждый раз, когда геймер запускает игру со встроенной античит-системой. Хуже всего себя показала система защиты от мошенничества BattleEye, которая используется в Fortnite.

Несмотря на то, что проблемы вызываются изменением в ядре Windows, Microsoft требует от разработчиков игр поработать с компаниями, занимающимися защитой от читов, и предложить исправление. Microsoft также подтвердила, что уже работает над решением с разработчиками игр и многие из них уже выпустили соответствующие патчи, но многие игры по прежнему остались с проблемой.