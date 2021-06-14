Serious Sam 4, Hotline Miami и другие игры издателя продаются с большими скидками

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Serious Sam 4, Hotline Miami и другие игры издателя продаются с большими скидкамиДо 85%
В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала очередная распродажа. На этот раз со скидками до 85% продаются Serious Sam 4, Hotline Miami и другие игры издателя Devolver Digital.
Так, с 80% скидкой можно ухватить адреналиновый боевик Hotline Miami. Напомним, что обычно игра продается за 249 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 49.
За полцены продается популярный юмористический шутер Serious Sam 4. Ранее его продавали за 725 рублей, тогда как сейчас его стоимость упала до 362. А за 465 рублей вместо прежних 930 можно ухватит издание Deluxe.
85% скидка досталась игре Shadow Warrior — ее можно купить всего за 89 рублей. На 80% упала и цена второй части этой франшизы, поэтому купить ее предлагается за 139 рублей вместо 699.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже издателя Devolver Digital, можно по этой ссылке.