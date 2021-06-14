Serious Sam 4, Hotline Miami и другие игры издателя продаются с большими скидками

Так, с 80% скидкой можно ухватить адреналиновый боевик Hotline Miami. Напомним, что обычно игра продается за 249 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 49.

За полцены продается популярный юмористический шутер Serious Sam 4. Ранее его продавали за 725 рублей, тогда как сейчас его стоимость упала до 362. А за 465 рублей вместо прежних 930 можно ухватит издание Deluxe.