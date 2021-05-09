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Serious Sam 4, Shadow Warrior 2 и другие игры продаются со скидками до 90%
До 11 мая
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил свежую акцию, в рамках которого Serious Sam 4, Shadow Warrior 2 и другие игры издателя Devolver продаются со скидками до 90%.
Так, юмористический шутер Serious Sam 4 можно купить благодаря акции за 435 рублей вместо прежних 725.
My Friend Pedro, в свою очередь, продают за полцены. Напомним, что в обычное время инди экшен доступен за 435 рублей, тогда как сейчас доступен за 217.
Атмосферная приключенческая игра Gris, в свою очередь, продается за 156 рублей, тогда как ранее ее можно было купить за 392.
Shadow Warrior 2 же доступна с 80% скидкой.
Продлится распродажа до 11 мая. Ознакомиться со всеми играми, которые в ней участвуют, можно по этой ссылке.