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Серия градостроительных симуляторов Anno продается со скидками
До 26 апреля
Цифровой магазин Humble bundle запустил новую распродажу. На этот раз со скидками до 75% предлагается серия градостроительных симуляторов Anno.
Так, Anno 1800 можно купить за полцены. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 999 рублей, тогда как сейчас доступна за 999. В игре геймерам предоставляется возможность взять на себя контроль над благосостоянием империи в индустриальную эпоху.
Anno 2205, в свою очередь, можно приобрести с 75% скидкой. Действие игры происходит в будущем (в 2205 году). Игроки в этой части могут создавать колонии на Луне.
Также с 75% скидкой доступен набор Anno 2070 Complete Edition с рядом дополнительного контента.
Ознакомиться со всеми играми серии, которые продаются со скидками, можно по этой ссылке.