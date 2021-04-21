Серия градостроительных симуляторов Anno продается со скидками

Anno 2205, в свою очередь, можно приобрести с 75% скидкой. Действие игры происходит в будущем (в 2205 году). Игроки в этой части могут создавать колонии на Луне.

Также с 75% скидкой доступен набор Anno 2070 Complete Edition с рядом дополнительного контента.

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