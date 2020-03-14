Серия игр BioShock продается с огромной скидкой

Со скидкой можно приобрести целый набор, в состав которого входят BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, Minerva's Den, Bioshock Infinite, а также дополнительный контент Bioshock Infinite Season Pass, Bioshock Infinite: Columbia's Finest. Так, если раньше стоимость данного комплекта составляла порядка 1799 рублей, то прямо сейчас его можно ухватить всего за 359 рублей.