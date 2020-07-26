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Серия игр Far Cry продается со скидками до 85%
От первой до пятой части
В онлайн-магазине компании Ubisoft запущена распродажа, в рамках которой серия игр Far Cry продается со скидками до 85%. Так, благодаря данной акции, всего за 187 рублей вместо прежних 1249 рублей можно приобрести третью часть популярного тайтла.
А всего за 125 рублей, в свою очередь, можно ухватить Far Cry 2. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 419 рублей.
В то же время, за 468 рублей вместо прежних 1875 рублей можно загрузить Far Cry New Dawn.
Far Cry 4 же обойдется в рамках данной распродажи в 249 рублей, тогда как обычная стоимость данной игры составляет 1249 рублей.
С 85% скидкой доступна Far Cry 5. За нее геймеры могут отдать всего 374 рубля вместо стандартных 2499 рублей.
Ознакомиться со всеми предложениями можно по этой ссылке.