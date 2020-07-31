Серия игр Metro продается с большими скидками

Так, тайтл Metro Exodus продается не за 1599 рублей, как было ранее, а за 799 рублей.

В то же время, всего за 331 рубль можно приобрести Metro Redux Bundle. Напомним, что в обычное время данная игра продавалась за 1327 рублей. В 232 рубля, вместо прежних 928 рублей обойдется Metro 2033 Redux.

С 75% скидкой, в свою очередь, можно ухватить Metro: Last Light Redux. Так, в рамках распродажи стоимость игры упала с 928 рублей до 232 рублей.

Стоит поторопиться, поскольку акция закончится уже 2 августа. Ознакомиться со всеми играми, участвующими в данной распродаже, можно по этой ссылке.