Серия игр о всадниках Апокалипсиса Darksiders продается со скидками

Так, если в обычное время Darksiders Genesis продается за 999 рублей, то сейчас ее можно ухватить всего за 749 рублей. Действия в игре разворачиваются за несколько сотен лет до конца света, который описан в Darksiders. Ключевыми персонажами игры выступают два всадника Апокалипсиса, а именно Война и Раздор, которым необходимо противодействовать Люциферу.