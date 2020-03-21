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Серия игр о всадниках Апокалипсиса Darksiders продается со скидками
Акция продлится до 23 марта
В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала новая акция, благодаря которой серия игр о всадниках Апокалипсиса Darksiders продается со скидками.
Так, если в обычное время Darksiders Genesis продается за 999 рублей, то сейчас ее можно ухватить всего за 749 рублей. Действия в игре разворачиваются за несколько сотен лет до конца света, который описан в Darksiders. Ключевыми персонажами игры выступают два всадника Апокалипсиса, а именно Война и Раздор, которым необходимо противодействовать Люциферу.
с 78% скидкой, в свою очередь, предлагается целый набор Darksiders Blades & Whip Franchise Pack. Напомним, что в в обычное время он продается за 3776 рублей, тогда как с учетом скидки его стоимость упала до 814 рублей.
Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 23 марта. Ознакомиться с полным ассортиментом игр серии, которые продаются со скидкой, можно по этой ссылке.