Серия игр про Лару Крофт продается со скидками до 89%

А всего за 71 рубль вместо прежних 645 рублей можно ухватить Tomb Raider: Underworld.

В 110 рублей геймерам обойдется Tomb Raider GOTY Edition. Напомним, что в обычное время игра продавалась за 480 рублей.

Ознакомиться со всеми играми, стоимость которых была снижена в рамках распродажи, можно по этой ссылке. Отметим, что акция является временной и закончится уже 13 июля.