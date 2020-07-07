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Серия игр про Лару Крофт продается со скидками до 89%
Акция продлится до 13 июля
Хорошая новость для всех любителей серии игр про знаменитую расхитительницу гробниц. Так, в популярном сервисе Humble bundle была запущена распродажа, в рамках которой тайтлы про Лару Крофт продаются со скидками до 89%.
В распродаже участвуют порядка 14 тайтлов, среди которых как первые, так и последние части франшизы. Если ранее Tomb Raider DLC Collection продавалась за 1856 рублей, то сейчас ее можно приобрести всего за 278.
А всего за 71 рубль вместо прежних 645 рублей можно ухватить Tomb Raider: Underworld.
В 110 рублей геймерам обойдется Tomb Raider GOTY Edition. Напомним, что в обычное время игра продавалась за 480 рублей.
Ознакомиться со всеми играми, стоимость которых была снижена в рамках распродажи, можно по этой ссылке. Отметим, что акция является временной и закончится уже 13 июля.