Серия игр про победу пришельцев в войне с человечеством продается со скидкой

XCOM 2 представляет собой тактическую игру с ролевыми элементами, по сюжету которой пришельцы одержали победу в войне с армией Земли. Геймерам же, в свою очередь, предстоит контролировать базу под названием XCOM «Мститель», а также управлять отрядом солдат с уникальными умениями для того, чтобы дать отпор захватившим мир пришельцам.

Стоит отметить, что акция является временной и закончится 24 марта. Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в акции, можно по этой ссылке.