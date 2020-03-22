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Серия игр про победу пришельцев в войне с человечеством продается со скидкой
Речь об игре XCOM
В цифровом магазине Humble Bundle запущена новая акция. В ее рамках серия игр про победу пришельцев в войне с человечеством продается со скидкой. Речь об игре XCOM.
Так, если ранее XCOM 2 продавалась за 4768 рублей, то сейчас ее можно приобрести за 1192 рублей.
XCOM 2 представляет собой тактическую игру с ролевыми элементами, по сюжету которой пришельцы одержали победу в войне с армией Земли. Геймерам же, в свою очередь, предстоит контролировать базу под названием XCOM «Мститель», а также управлять отрядом солдат с уникальными умениями для того, чтобы дать отпор захватившим мир пришельцам.
Стоит отметить, что акция является временной и закончится 24 марта. Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в акции, можно по этой ссылке.