Серия игр про секретного агента спецслужб Just Cause продается со скидками до 90%

Так, со скидками до 90% предлагается купить игры серии Just Cause — это приключенческие экшены про секретного агента спецслужб.

На 90% упала стоимость Just Cause 2. Напомним, что в обычное время игру продают за 1 090 рублей, тогда как сейчас она доступна за 109.