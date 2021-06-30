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Серия игр про секретного агента спецслужб Just Cause продается со скидками до 90%

До 5 июня
Череда выгодных предложений от цифровых магазинов продолжает набирать обороты. На этот раз распродажу запустил сервис Humble bundle.
Серия игр про секретного агента спецслужб Just Cause продается со скидками до 90%

Так, со скидками до 90% предлагается купить игры серии Just Cause — это приключенческие экшены про секретного агента спецслужб.

На 90% упала стоимость Just Cause 2. Напомним, что в обычное время игру продают за 1 090 рублей, тогда как сейчас она доступна за 109.

С 85% скидкой, в свою очередь, можно ухватить Just Cause 3. Если ранее игра продавалась за 1 453 рубля, то сейчас ее стоимость составляет 218.

Цена Just Cause 4: Reloaded упала с 2 908 рублей до 581.

Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке.