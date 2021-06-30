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Серия игр про секретного агента спецслужб Just Cause продается со скидками до 90%До 5 июня
Череда выгодных предложений от цифровых магазинов продолжает набирать обороты. На этот раз распродажу запустил сервис Humble bundle.
Так, со скидками до 90% предлагается купить игры серии Just Cause — это приключенческие экшены про секретного агента спецслужб.
На 90% упала стоимость Just Cause 2. Напомним, что в обычное время игру продают за 1 090 рублей, тогда как сейчас она доступна за 109.
С 85% скидкой, в свою очередь, можно ухватить Just Cause 3. Если ранее игра продавалась за 1 453 рубля, то сейчас ее стоимость составляет 218.
Цена Just Cause 4: Reloaded упала с 2 908 рублей до 581.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке.