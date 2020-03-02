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Серия игр про зомби апокалипсис продается с большими скидками
Речь о Dead Island
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую распродажу, в рамках которой серия игр про зомби апокалипсис Dead Island продается с большими скидками.
В Dead Island игрокам предстоит оказаться в роли туристов, оказавшихся на тропическом курорте The Royal Palms Resort в Папуа. Однако отдых внезапно омрачился зомби апокалипсисом и теперь игрокам предстоит выявить источник заражения, а также выбраться живыми с опасного острова.
В рамках распродажи Dead Island Definitive Edition, которая раньше стоила 419 рублей доступна всего за 104 рубля.
С 75% скидкой также можно приобрести Dead Island: Riptide Definitive Edition, стоимость которой также упала до 104 рублей.
Отметим, что акция является временной и закончится уже завтра. Ознакомиться со всеми играми серии, которых коснулись скидки, можно по этой ссылке.