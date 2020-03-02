Серия игр про зомби апокалипсис продается с большими скидками

В Dead Island игрокам предстоит оказаться в роли туристов, оказавшихся на тропическом курорте The Royal Palms Resort в Папуа. Однако отдых внезапно омрачился зомби апокалипсисом и теперь игрокам предстоит выявить источник заражения, а также выбраться живыми с опасного острова.

В рамках распродажи Dead Island Definitive Edition, которая раньше стоила 419 рублей доступна всего за 104 рубля.