Серия игр Resident Evil продается со скидками

Игры
Сегодня в 13:12
Серия игр Resident Evil продается со скидкамиДо 21 июля
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил свежую акцию, в рамках которой игры серии Resident Evil продаются с большими скидками — вплоть до 87%.
Так, предпоследнюю игру серии — Resident Evil 3 — отдают с 67% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл доступен за 1 999 рублей, тогда как сейчас его отдают за 659.
С 60% скидкой, в свою очередь, продается Resident Evil 2. Стоимость игры упала с 1 599 рублей до 639.
На 87% упала цена Resident Evil Revelations 2 — купить тайтл можно всего за 19 рублей вместо исходных 149.
Ознакомиться со всеми играми популярной хоррор-серии, которые продаются сейчас со скидками, можно перейдя по этой ссылке. Воспользоваться данным предложением можно вплоть до 21 июля.