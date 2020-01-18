Серия игр Shadow Warrior продается по максимальным скидкам

По скидке также продаются несколько изданий первой части, в числе которых Shadow Warrior: Special Edition за 199 рублей ( 75% скидка), Shadow Warrior: Special Edition Upgrade за 50 рублей ( 75% скидка), а также Shadow Warrior Classic Redux за 62 рубля ( 75% скидка).

Также скидка коснулась набора Shadow Warrior Collection, в который входят первые две части и Shadow Warrior Classic Redux. Так, его можно купить всего за 346 рублей ( 78% скидка) вместо 1547 рублей.

Однако стоит отметить, что распродажа является временной и завершится уже завтра. Все игры серии, которых коснулись скидки можно приобрести по ссылке.