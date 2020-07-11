Серия игр Shadow Warrior продается с 75% скидками

Более того, сервис также предлагает с 78% скидкой приобрести сразу три вышеперечисленных тайтла. Так, если в обычное время данный набор обошелся бы пользователям в 1547 рублей, то в рамках распродажи его можно купить за 346 рублей. Отметим, что акция является временной и завершится она 13 июля. Воспользоваться скидками можно по этой ссылке.