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Серия игр Shadow Warrior продается с 75% скидками
Акция продлится до 13 июля
В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала новая акция, в рамках которой серия игр Shadow Warrior продается с 75% скидками.
Так, классический тайтл Shadow Warrior Classic Redux можно ухватить всего за 62 рубля вместо прежних 249 рублей.
В то же время, всего за 149 рублей доступно Shadow Warrior. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 599 рублей.
А за 174 рубля, в свою очередь, можно приобрести Shadow Warrior 2, которое вне распродажи стоит порядка 699 рублей.
Более того, сервис также предлагает с 78% скидкой приобрести сразу три вышеперечисленных тайтла. Так, если в обычное время данный набор обошелся бы пользователям в 1547 рублей, то в рамках распродажи его можно купить за 346 рублей. Отметим, что акция является временной и завершится она 13 июля. Воспользоваться скидками можно по этой ссылке.