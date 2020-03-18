Игры
Сегодня 13:07
Серия игр-симуляторов гонок Формулы-1 продается с большими скидками
Которые достигают 75%
Сервис цифровой дистрибуции Steam одарил геймеров новым выгодным предложением. На этот раз в онлайн-магазине с большими скидками продается серия игр-симуляторов гонок Формулы-1.
Так, с 71% скидкой продается целый набор, состоящий из сразу из восьми игр популярной серии. Напомним, что если ранее его можно было приобрести за 5351 рублей, то с учетом скидки он обойдется в 1569 рублей.
Однако приобрести со скидкой можно и каждую игру серии по отдельности. Так, например, прошлогодняя F1 2019 Legends Edition продается всего за 371 рубль вместо прежних 1239 рублей.
А за 247 рублей, в свою очередь, можно урвать F1 2018, которая в обычное время продается за 825 рублей.
Ознакомиться с полным списком игр популярной серии официальных симуляторов гонок Формулы-1, продающихся со скидками, можно по этой ссылке.