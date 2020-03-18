Серия игр-симуляторов гонок Формулы-1 продается с большими скидками

Так, с 71% скидкой продается целый набор, состоящий из сразу из восьми игр популярной серии. Напомним, что если ранее его можно было приобрести за 5351 рублей, то с учетом скидки он обойдется в 1569 рублей.

Однако приобрести со скидкой можно и каждую игру серии по отдельности. Так, например, прошлогодняя F1 2019 Legends Edition продается всего за 371 рубль вместо прежних 1239 рублей.