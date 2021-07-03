Серия игр-симуляторов ограбления Payday продается со скидками до 90%

С 90% скидкой можно ухватить Payday 2. Напомним, что в обычное время этот тайтл продавался за 736 рублей, тогда как сейчас ухватить его можно дешевле 100 рублей — всего за 73.

Также на 90% упала цена еще одной игры серии — RAID: World War II. Ранее эту часть продавали за 1 473 рубля, однако сейчас она доступна за 147.

Помимо прочего в распродаже участвует ряд дополнительного контента к игре, но скидки на DLC не настолько высокие, как на сам тайтл. Ознакомиться со всем ассортиментом можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция через 6 дней.