Серия игр Tom Clancy's Rainbow Six продается с большими скидками

Так, если раньше стоимость игры составляла 999 рублей, то сейчас ее можно ухватить с большой скидкой, благодаря которой стоимость составит всего 399 рублей.

Кроме того, скидки коснулись сразу нескольких изданий тайтла, в числе которых издание Deluxe, в которое входит полная версия игры и 16 оперативников 1-го и 2-го годов. Напомним, что в обычное время его стоимость составляет порядка 1499 рублей, тогда как сейчас его можно приобрести за 494 рублей.

А с 45% скидкой доступно издание Gold, в составе которого все из Deluxe Edtion и Year 5 Pass. В то же время за 1814 рублей можно купить Ultimate с которым у игроков появится доступ к 32 оперативникам 1-го, 2-го, 3-го и 4-го годов, а также Year 5 Pass.