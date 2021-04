Серия игр Warhammer продается с большими скидками

Так, со скидкой 75% продаются такие тайтлы как Warhammer: Vermintide 2, Warhammer: Vermintide 2 - Collector's Edition и Warhammer: End Times - Vermintide Collector's Edition.

За полцены, в свою очередь, можно ухватить Warhammer: Vermintide 2 - Winds of Magic, Warhammer: Vermintide 2 - Back to Ubersreik, Warhammer: Vermintide 2 - Shadows Over Bögenhafen, Warhammer: End Times - Vermintide Karak Azgaraz и другие тайтлы и дополнительный контент.

Ознакомиться со всем списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она через три дня.