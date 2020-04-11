Серия научно-фантастических игр BioShock продается с большими скидками

BioShock представляет из себя серию научно-фантастических игр в жанре шутера от первого лица. На сегодняшний день вышло лишь данная серия насчитывает три игры, которые совместно имеют более 25 миллионов проданных копий.

Так, если ранее популярный шутер BioShock 2 Remastered продавался за 419 рублей, то сейчас, благодаря распродаже, его стоимость упала до 139 рублей (67% скидка).За эту же цену можно приобрести и первую часть BioShock Remastered.