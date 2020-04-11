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Серия научно-фантастических игр BioShock продается с большими скидками
Скидки до 75%
Хорошая новость для всех любителей необычных шутеров. Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил распродажу, в рамках которой серия научно-фантастических игр BioShock продается с большими скидками.
BioShock представляет из себя серию научно-фантастических игр в жанре шутера от первого лица. На сегодняшний день вышло лишь данная серия насчитывает три игры, которые совместно имеют более 25 миллионов проданных копий.
Так, если ранее популярный шутер BioShock 2 Remastered продавался за 419 рублей, то сейчас, благодаря распродаже, его стоимость упала до 139 рублей (67% скидка).За эту же цену можно приобрести и первую часть BioShock Remastered.
С 75% скидкой, в свою очередь, можно купить BioShock Infinite Complete Edition. Если в обычное время стоимость данного тайтла составляет 2019 рублей, то в рамках распродажи его можно урвать всего за 508.