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Серия шутеров Battlefield продается со скидками до 80%
До 17 августа
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую акцию, которая понравится любителям популярной серии шутеров Battlefield. Так, в ее рамках сразу несколько частей франшизы продаются со скидками до 80%.
Сервис предлагает приобрести Battlefield 1 Revolution всего за 924 рубля. Напомним, что в обычное время данный тайтл доступен за 2 499 рублей.
В то же время, Battlefield 3 можно купить и вовсе с 80% скидкой. Так, если ранее стоимость игры составляла 2 499 рублей, то сейчас она доступна за 499 рублей.
Стоимость Battlefield V, в свою очередь, упала с 3 499 рублей до 1 049 рублей.
Стоит отметить, что данная акция является временной. Закончится она уже 17 августа. Ознакомиться со всеми предложениями можно по этой ссылке.