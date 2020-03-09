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Сегодня 15:43
Серия стратегических игр в реальном времени Anno распродается с большой скидкой
До 75%
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил новую акцию, в рамках которой серия стратегических игр в реальном времени Anno распродается с большой скидкой.
Так, если раньше Anno 1404: Gold Edition можно было приобрести за 849 рублей, то сейчас ее можно урвать всего за 219 рублей.
Anno 1404 - трейлер
А с 75% скидкой, в свою очередь, можно приобрести Anno 1701 A.D. Напомним, что в обычное время игра стоила порядка 599 рублей, тогда как с учетом скидки она обойдется за 150 рублей.
Anno 1701 - трейлер
Кроме того, всего за 79 рублей можно ухватить Anno 1503 A.D, которая ранее была доступна за 299 рублей.
Anno 1503 - трейлер
За 150 же рублей вместо прежних 599 рублей можно также установить Anno 1602 A.D.
Anno 1602 - трейлер