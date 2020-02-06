Серию игр Mortal Kombat продают по максимальным скидкам

Акция также коснулась самой актуальной, на сегодняшний день, версии игры, а именно прошлогодней Mortal Kombat 11. Так, ее можно ухватить всего за 476 рублей вместо 1190 рублей. Кроме того, по 60% скидке также продается Mortal Kombat 11 Premium Edition, что сделало ее стоимость равной 663 рублям.