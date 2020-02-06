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Серию игр Mortal Kombat продают по максимальным скидкам
Скидки до 60%
Сервис цифровой дистрибуции продолжает оснащать игроманов выгодными предложениями. На этот раз акция направлена на любителей легендарного файтинга Mortal Kombat, серия игр которого продается по максимальным скидкам.
Так, 60% скидка коснулась Mortal Kombat XL, стоимость которого упала с 699 рублей до 279 рублей.
Всего за 359 рублей можно приобрести издание Mortal Kombat X. Напомним, что в обычное время оно доступно за 899 рублей.
Акция также коснулась самой актуальной, на сегодняшний день, версии игры, а именно прошлогодней Mortal Kombat 11. Так, ее можно ухватить всего за 476 рублей вместо 1190 рублей. Кроме того, по 60% скидке также продается Mortal Kombat 11 Premium Edition, что сделало ее стоимость равной 663 рублям.
Сервис также предлагает купить комплект популярных файтингов Mortal Kombat 11 и Injustice 2 с 20% скидкой, сэкономив при этом 731 рубль.