Серию стратегий XCOM об инопланетном вторжении распродают с огромными скидками

Так, на 75% упала стоимость XCOM 2. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 690 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить за 424 рубля.

За 249 рублей вместо исходных 999 отдается XCOM: Enemy Unknown. На 80% упала стоимость полного набора XCOM: Enemy Unknown Complete Pack, в составе которого сама игра и ряд дополнительного контента. Ранее его можно было купить за 1 699 рублей, а сейчас — за 339.

Ознакомиться со всеми играми серии, которые продаются в рамках распродажи со скидками, можно перейдя по этой ссылке. Продлится она до 19 августа.