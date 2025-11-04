Сервера ARC Raiders рухнули под наплывом игроков — пиковый онлайн превысил 330 000

По данным SteamDB, пиковый онлайн нового кооперативного шутера достиг 337 000 человек, после чего система подбора матчей начала массово выдавать ошибки.

Игроки сообщают о многочисленных вылетах, сбоях и очередях длиной до 10 минут. Некоторым вовсе не удается подключиться к матчам. Журналист PC Gamer Морган Парк отметил, что даже после нескольких попыток игра оставалась «нестабильной и непредсказуемой».

На Reddit и в соцсетях жалобы растут в геометрической прогрессии, а стримеры на Twitch шутят, что ARC Raiders превратился в «симулятор очереди».