Сервера ARC Raiders рухнули под наплывом игроков — пиковый онлайн превысил 330 000

Сервера ARC Raiders рухнули под наплывом игроков — пиковый онлайн превысил 330 000Нехорошо как-то получилось
По данным SteamDB, пиковый онлайн нового кооперативного шутера достиг 337 000 человек, после чего система подбора матчей начала массово выдавать ошибки.
Игроки сообщают о многочисленных вылетах, сбоях и очередях длиной до 10 минут. Некоторым вовсе не удается подключиться к матчам. Журналист PC Gamer Морган Парк отметил, что даже после нескольких попыток игра оставалась «нестабильной и непредсказуемой».
На Reddit и в соцсетях жалобы растут в геометрической прогрессии, а стримеры на Twitch шутят, что ARC Raiders превратился в «симулятор очереди».
Примечательно, что проблемы наблюдаются и на консолях, что указывает на перегрузку всей серверной инфраструктуры, а не только ПК-версии.
Официальных комментариев от Embark Studios пока нет. Но игроки надеются, что разработчики оперативно увеличат мощность серверов. Иначе один из самых громких релизов осени рискует запомниться не боями, а вечным экраном «Подключение к серверу».