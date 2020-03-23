Сервис для запуска новейших игр на слабых компьютерах сделали бесплатным из-за коронавируса

”Мы привыкли жить в бешеном ритме, ежедневно выполнять рутинные задачи и не только. Изменение этого ритма означает стресс для большинства людей, они не привыкли проводить так много времени в ограниченном пространстве, но сегодня это оправданная мера безопасности как для вас, так и ваших близких <...> В эти необычные дни, когда люди остаются дома, многие компании по всему миру предлагают своим пользователям воспользоваться своим сервисом на особых условиях, и мы решили присоединиться к этой глобальной инициативе. Без каких-либо условий и скрытых подписок мы открываем GFN.RU на месяц для любого пользователя — нужно только зарегистрироваться на сайте сервиса”, — говорится в официальном заявлении исполнительного директора GFN.RU, российского партнера NVIDIA GeForce NOW, Павла Троицкого.

Напомним, что сервис GeForce NOW позволяет играть во все самые современные и требовательные игры, имея в наличии не только слабый компьютер, но даже смартфон или планшет на Android. Стоит отметить, что обычно стоимость подписки на месяц составляет 999 рублей.