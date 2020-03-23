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Сервис для запуска новейших игр на слабых компьютерах сделали бесплатным из-за коронавируса

Да, речь идет о недавно запущенном GeForce NOW от NVIDIA
Прямо сейчас по всему миру прокатывается волна карантинов — подавляющее большинство граждан различных стран стараются без лишней необходимости не выбираться за пределы своих домов. Шутка ли, немалое количество работодателей приняло решение перевести своих сотрудников на удаленную работу — шаг хоть и логичный, но достаточно радикальный для 2020 года. И вот, на фоне всеобщего ажиотажа, множество компаний решили внести свою лепту в досуг людей дома. Так, например, популярный сервис для запуска новейших игры на слабых компьютерах — NVIDIA GeForce NOW — сделали временно бесплатным на территории России из-за коронавируса.

”Мы привыкли жить в бешеном ритме, ежедневно выполнять рутинные задачи и не только. Изменение этого ритма означает стресс для большинства людей, они не привыкли проводить так много времени в ограниченном пространстве, но сегодня это оправданная мера безопасности как для вас, так и ваших близких <...> В эти необычные дни, когда люди остаются дома, многие компании по всему миру предлагают своим пользователям воспользоваться своим сервисом на особых условиях, и мы решили присоединиться к этой глобальной инициативе. Без каких-либо условий и скрытых подписок мы открываем GFN.RU на месяц для любого пользователя — нужно только зарегистрироваться на сайте сервиса”, — говорится в официальном заявлении исполнительного директора GFN.RU, российского партнера NVIDIA GeForce NOW, Павла Троицкого.

Напомним, что сервис GeForce NOW позволяет играть во все самые современные и требовательные игры, имея в наличии не только слабый компьютер, но даже смартфон или планшет на Android. Стоит отметить, что обычно стоимость подписки на месяц составляет 999 рублей.