Сервис для запуска современных игр на слабых компьютерах вскоре останется без проектов двух крупных студий

В итоге, уже на этой неделе пользователи сервиса не смогут запустить на своих компьютерах такие игры как Halo: The Master Chief Collection, Gears of War, Forza, Batman: Arkham, Mortal Kombat, Formula 1, Dirt или Don’t Starve. Впрочем, уход продукции Microsoft не так уж и удивительна, учитывая, что компания развивает свой собственный схожий сервис — Project xCloud, который является прямым конкурентом GeForce Now.

Но при этом стоит отметить, что NVIDIA удалось договориться о сотрудничестве с другими крупными компаниями, такими как Bandai Namco, Bungie, Epic Games и Ubisoft — именно их игры можно будет попробовать при помощи GeForce Now. В том числе все игры серий Assassin’s Creed и Far Cry.