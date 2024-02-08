Сервис Яндекс Игры начал набирать популярность в глазах россиян

Заходят на Яндекс Игры зачастую с мобильных устройств, ПК выбирают реже. Среднее время игры составляет 50 минут в течение двух сессий.

Самые популярные жанры — аркады, симуляторы, квизы и гонки. Причём предпочтения разнятся в зависимости от региона: к примеру, в городах-миллионниках Центрального региона самые востребованные игры — головоломки, на Кавказе чаще всего играют в ранеры и гонки, на Севере и Дальнем Востоке лидируют карточные игры.

«Спрос на конкретные игры может быть особенностью местности. Например Великий Устюг в 2023 году отметился большим интересом к карточной игре в «Дурака», — сообщили в пресс-службе Яндекса.