Сервис Яндекс Игры начал набирать популярность в глазах россиян

Опубликовано 08 февраля 2024, 14:54
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Сервис Яндекс Игры начал набирать популярность в глазах россиянЗначительно вырос по сравнению с прошлыми годами
Количество активных пользователей Яндекс Игр выросло до 32 млн в месяц. Сервис Яндекс Игры начал набирать популярность в глазах российских пользователей. В 2023 году аудитория платформы увеличилась на 45% по сравнению с 2022 годом — до 32 млн активных пользователей.
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Заходят на Яндекс Игры зачастую с мобильных устройств, ПК выбирают реже. Среднее время игры составляет 50 минут в течение двух сессий.
Самые популярные жанры — аркады, симуляторы, квизы и гонки. Причём предпочтения разнятся в зависимости от региона: к примеру, в городах-миллионниках Центрального региона самые востребованные игры — головоломки, на Кавказе чаще всего играют в ранеры и гонки, на Севере и Дальнем Востоке лидируют карточные игры.
«Спрос на конкретные игры может быть особенностью местности. Например Великий Устюг в 2023 году отметился большим интересом к карточной игре в «Дурака», — сообщили в пресс-службе Яндекса.