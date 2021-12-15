Сетевой режим на PS4 и PS5 станет временно бесплатным

Так, в период с 18 по 19 декабря 2021 года, сетевой режим во всех играх для PS4 и PS5 станет временно бесплатным. При этом сама Sony в качестве аргумента за то, чтобы воспользоваться возможностью, называет мультиплеер таких проектов как Call of Duty: Vanguard, Grand Theft Auto 5 и NBA 2K22:

Отметим, что обычно для сетевой игры необходима активная подписка PlayStation Plus. Её стоимость в России составляет 529 рублей за 1 месяц, 1399 рублей за 3 месяца и 3299 рублей за 12 месяцев.