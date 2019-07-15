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Школьник собирает деньги на лечение умирающего отца, играя в игры

Он стримит по 10 часов в день, чтобы собрать нужную сумму
Оплата лечения может оказаться непосильной ношей, особенно если это такое серьезное заболевание как рак. Но потенциальная проблема сбора нужной суммы не остановила юного геймера под ником zyITV от ежедневных стримов ради спасения отца.

ZylTV решил сделать карьеру в онлайн сервисе Twitch в надежде, что он сможет собрать достаточно денег, чтобы оплатить медицинские счета своего отца. Ему был поставлен диагноз “рак прямой кишки 4 стадии”, который с тех пор распространился также на легкие и печень. По словам врачей, вероятность выжить при таком состоянии равна где-то 20%, но это не остановило юного геймера от попыток спасти отцу жизнь. Наоборот, вместо этого парень начал транслировать свою игру в Fortnite по 10 часов в день, надеясь собрать сумму, способную помочь его отцу. Изначально zyITV планировал собрать 5 тыс долларов, но ему удалось достигнуть планки в 13 тыс долларов. Эти деньги пошли на оплату медицинских счетов, а также на командировочные расходы отца во время лечения.

В последнее время игры часто обвиняют в том, что они негативно влияют на подрастающее поколение. Но именно такие истории доказывают, что проблема не в играх, а в воспитании, которым в свою очередь должны заниматься родители.

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