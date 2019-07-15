Школьник собирает деньги на лечение умирающего отца, играя в игры

ZylTV решил сделать карьеру в онлайн сервисе Twitch в надежде, что он сможет собрать достаточно денег, чтобы оплатить медицинские счета своего отца. Ему был поставлен диагноз “рак прямой кишки 4 стадии”, который с тех пор распространился также на легкие и печень. По словам врачей, вероятность выжить при таком состоянии равна где-то 20%, но это не остановило юного геймера от попыток спасти отцу жизнь. Наоборот, вместо этого парень начал транслировать свою игру в Fortnite по 10 часов в день, надеясь собрать сумму, способную помочь его отцу. Изначально zyITV планировал собрать 5 тыс долларов, но ему удалось достигнуть планки в 13 тыс долларов. Эти деньги пошли на оплату медицинских счетов, а также на командировочные расходы отца во время лечения.

В последнее время игры часто обвиняют в том, что они негативно влияют на подрастающее поколение. Но именно такие истории доказывают, что проблема не в играх, а в воспитании, которым в свою очередь должны заниматься родители.