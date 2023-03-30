Шлемы виртуальной реальности Sony PS VR2 скоро подешевеют из-за низкого спроса

Несмотря на популярность подобных устройств в целом, Sony продала менее 300 тысяч шлемов PS VR2. По мнению вице-президента по данным и аналитике агентства IDC Франсиско Херонимо, Sony скоро будет вынуждена объявить скидки на гарнитуру, в противном случае продажи окончательно обвалятся. Эксперт отметил, что цена в $549 слишком высока для среднего геймера.

При этом он подчеркнул, что дело не в самой гарнитуре виртуальной реальности, а в общих экономических условиях — Sony не «в то время» выпустила устройство.

«В нынешних экономических условиях VR-гарнитуры не являются приоритетом для большинства потребителей», — объяснил Херонимо.