Игры
17:42, 30 марта 2023
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Шлемы виртуальной реальности Sony PS VR2 скоро подешевеют из-за низкого спроса

Sony будет вынуждена объявить скидки

Перед запуском гарнитуры виртуальной реальности Sony PlayStation VR2 компания заявила о желании произвести порядка 2 млн устройств, но в феврале стало известно о низком спросе на эти шлемы.

Шлемы виртуальной реальности Sony PS VR2 скоро подешевеют из-за низкого спроса

Фото: Trustedreviews.com

Несмотря на популярность подобных устройств в целом, Sony продала менее 300 тысяч шлемов PS VR2. По мнению вице-президента по данным и аналитике агентства IDC Франсиско Херонимо, Sony скоро будет вынуждена объявить скидки на гарнитуру, в противном случае продажи окончательно обвалятся. Эксперт отметил, что цена в $549 слишком высока для среднего геймера.

При этом он подчеркнул, что дело не в самой гарнитуре виртуальной реальности, а в общих экономических условиях — Sony не «в то время» выпустила устройство.

«В нынешних экономических условиях VR-гарнитуры не являются приоритетом для большинства потребителей», — объяснил Херонимо.

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