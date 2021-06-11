Шутер Control про девушку с паранормальными способностями раздают бесплатно и навсегда

Control представляет из себя экшен-шутер от третьего лица. Главной героиней является девушка по имени Джесси Фейден, которой предстоит стать новым директором тайного агентства Нью-Йорка, которых захватили потусторонние власти. Примечательно, что действия в игре Control происходят в той же вселенной, в которой существует Алан Уэйк — протагонист популярной хоррор-игры с одноименным названием.

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