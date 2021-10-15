Шутер Escape from Tarkov о войне российских и американских наёмников временно отдают со скидкой -25%

Акцией можно воспользоваться с 15 по 16 октября до 23:59 по московскому времени. Со скидкой доступны все наборы Escape from Tarkov. Так, к примеру, стандартное издание можно ухватить за 1 200 рублей вместо 1 600. В его состав вошел гарантированный мгновенный доступ к закрытой бета-версии, цифровая копия игры к предзагрузке, базовый схрон (10x28 ячеек) и дополнительное снаряжение на старте.

Напомним, что действия в игре разворачиваются во вселенной «Россия 2028», которую ранее использовали в игре Contract Wars. Тарков же является вымышленным городом, которые ранее был зоной экономического сотрудничества России и Европейского союза. В городе произошел конфликт двух частных военных компаний. Тарков изолирован от внешнего мира миротворческими силами ООН и ВС России. Геймерам необходимо выбраться из осаждённого города, чтобы выжить.