Шутер Fallout 76 про мир после ядерной войны стал временно бесплатным

Fallout 76 представляет из себя многопользовательский шутер, действия которого разворачиваются в постапокалиптической вымышленной вселенной, спустя 25 лет после ядерной войны.

Отметим, что в обычное время игру продают за 1 299 рублей, однако вплоть до 16 июня в нее можно сыграть абсолютно бесплатно. Кроме того, на Fallout 76 сейчас действует скидка, поэтому приобрести тайтл можно за 428 рублей. Помимо прочего по сниженной цене предлагается и Fallout 76: Steel Dawn Deluxe — за 919 рублей вместо прежних 2 299.

Воспользоваться временно бесплатным доступом можно перейдя по этой ссылке.